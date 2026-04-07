Сара Чатто и принцесса Маргарет

На недавней пасхальной службе, прошедшей в часовне Святого Георгия в Виндзоре, леди Сара Чатто появилась в скромном образе в синих оттенках, дополнив пальто сверкающей брошью с сапфирами и бриллиантами, которую любила носить ее мать – принцесса Маргарет.

Леди Сара Чатто и ее муж Дэниел Чатто

Круглая брошь с сапфиром посередине, окруженная бриллиантовым кольцом, сверкала на солнце, когда леди Сара прогуливалась рядом с членами королевской семьи под руку со своим 68-летним мужем Дэниелом Чатто.

Принцесса Маргарет

Сара унаследовала брошь от своей покойной матери, сестры королевы Елизаветы II, после ее смерти 9 февраля 2002 года. Маргарет носила эту брошь на протяжении всей своей жизни как днем, так и вечером, и очень ее любила.

