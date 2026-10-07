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Леди Виктория Херви в золотом платье отпраздновала свое 50-летие на шумной вечеринке
6 октября британская аристократка и бывшая It girl отпраздновала 50-летний юбилей.
Леди Виктория Херви устроила вечеринку по случаю своего дня рождения в Adelphi Art House в Лондоне. На пати знаменитость приехала в своем любимом образе: золотом платье с глубоким вырезом на декольте, которое было расшито камнями и стразами и обула золотые босоножки на каблуках.
Свой гламурный образ Виктория Херви также дополнила несколькими золотыми колье на шее и серьгами-висюльками, сделала локонами и выразительный вечерний макияж, подчеркнув глаза.
На снимках с вечеринки видно, что леди Виктория была запечатлена в наручниках и задувала свечи на праздничном торте.