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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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85
Время на прочтение
1 мин

Леди Виктория Херви в золотом платье отпраздновала свое 50-летие на шумной вечеринке

6 октября британская аристократка и бывшая It girl отпраздновала 50-летний юбилей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви устроила вечеринку по случаю своего дня рождения в Adelphi Art House в Лондоне. На пати знаменитость приехала в своем любимом образе: золотом платье с глубоким вырезом на декольте, которое было расшито камнями и стразами и обула золотые босоножки на каблуках.

Свой гламурный образ Виктория Херви также дополнила несколькими золотыми колье на шее и серьгами-висюльками, сделала локонами и выразительный вечерний макияж, подчеркнув глаза.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

На снимках с вечеринки видно, что леди Виктория была запечатлена в наручниках и задувала свечи на праздничном торте.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

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