Леди Виктория Херви вышла на дорожку в Каннах в корсетном платье цвета морской волны
Британская аристократка леди Виктория Херви снова блистала в Каннах, продемонстрировав очередной наряд.
Виктория посетила показ фильма «Фьорд» - драматическую ленту румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Премьера картины состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля.
Во Дворце фестивалей леди Виктория появилась в вечернем платье цвета морской волны с корсетом, на тонких бретельках и плиссированным подолом. Она дополнила лук своими любимыми серебристыми босоножками, декорированными камнями, а также изумрудным клатчем. В ушах у нее были серьги-висюльки, похоже, с бриллиантами, а на запястье браслет. Также леди Виктория сделала очень легкий макияж, совсем немного подчеркнув ресницы и волосы частично собрала заколкой в прическу.
Ранее Виктория Херви уже выходила на красную дорожку в Каннах, демонстрируя необычное золотое платье с открытыми плечами и безупречно сидящее на ее фигуре. А также блистала в серебристом платье и с клатчем в виде губной помады в руках.