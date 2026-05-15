Леди Виктория Херви вышла на дорожку в Каннах в золотом платье и с необычной прической
Леди Виктория Херви снова вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля.
Британка позировала перед показом фильма «Отечество» польско-британского режиссера Павла Павликовского.
В этот раз леди Виктория выбрала золотое платье с открытыми плечами и безупречно сидящее на ее фигуре. Светская львица дополнила лук маленьким клатчем, расшитым камнями и босоножками с открытыми носами, волосы ее были собраны в гладкую прическу, на лице был выразительный макияж, в ушах у Виктории были серьги с камнями и колье с кулоном на шее. Маникюр она также выполнила в светлом оттенке, который отлично гармонировал с образом.
Днем ранее леди Виктория Херви появилась перед камерами в Каннах в белом прозрачном платье на бретельках и с перьями, и к наряду подобрала босоножки, усыпанные камнями на каблуках, которые обувала уже много раз.