Леди Виктория Херви высказалась о "разводе" Меган и Гарри

Слухи о расставании Гарри и Меган продолжают распространятся, но сама пара, конечно же, хранит молчание.

Британская аристократка – леди Виктория Херви, которая известна в широких кругах светского общества, прокомментировала возможный развод Сассекских.

В комментарии для издания Mirror леди Виктория сказала, что сомневается в том, что отношения Меган Маркл и принца Гарри когда-либо вообще были устойчивыми.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

"Честно говоря, я не думаю, что люди будут так удивлены. Будут ли эти отношения устойчивыми в долгосрочной перспективе? Конец, скорее всего, рухнет так же быстро, как все началось. Надеюсь, что Гарри еще не поздно помириться со своей семьей и вернуться", - сказала Виктория Херви.

Поговаривают, принц Гарри уже позвонил своему брату Уильяму и так сказать протянул оливковую ветвь. Однако, согласно британским СМИ, принц и принцесса Уэльские не настроены на то, чтобы принимать чету Сассекских обратно, так как слишком много боли они принесли семье.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Другие друзья Меган и Гарри, чьи имена в прессе не называются, говорят, что пара уже помирилась и о разводе речи не идет. Напомним, ранее мы рассказывали, кому выгодны слухи о расставании пары.

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