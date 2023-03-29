Легенда украинского спорта: ушла из жизни Альбина Дерюгина

На 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Дерюгиной. Альбина Николаевна родилась 16 марта 1932 года в Макеевке Донецкой области. В детстве ей нравились иностранные языки, и она мечтала поступить в Институт международных отношений, однако в ее жизни всегда особое место занимал спорт, ведь в школьные годы она начала заниматься художественной гимнастикой, которая в результате сделала ее звездой.

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

О семье Дерюгина всегда отзывалась с теплотой, отмечая, что выросла в большой любящей семье:

"Я родилась в городе Макеевка 16 марта 1932 года в большой дружной семье. Отец Николай Николаевич Егоров и мать Клавдия Даниловна воспитывали пятерых детей в лучших семейных традициях. Они учили нас уважать друг друга, любить и помогать в самых разных ситуациях. Мой отец, хоть и был занятым человеком – состоял на должности руководителя одного из местных предприятий, всегда находил время для семьи и старался уделять нам много внимания и тепла. Пример родительской любви нам послужил лучшим жизненным опытом, раскрывающим истинное значение и понимание слова Семья. Эти чувства и это знание, помимо всего прочего, я и пытаюсь заложить в сердца всех моих воспитанниц", - говорила легенда.

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

После школы Дерюгина поступила в Днепропетровский техникум физической культуры, а затем Киевский институт физической культуры. После окончания обучения она занялась тренерской деятельностью. Около года проработала в Киевском политехническом институте, а затем аж 30 лет - в обществе "Спартак". Уже здесь она набрала детскую группу маленьких гимнасток, из которых намеревалась сделать звезд спорта. И уже к началу 1970-х годов Дерюгина заставила с уважением относиться к Киевской школе художественной гимнастики - ее спортсменки сначала были в сборной СССР, а затем - в сборной независимой Украины. Она воспитывала олимпийских чемпионок и чемпионок мира и Европы.

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

Среди самых знаменитых воспитанниц тренера были: Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

"Меня часто спрашивают: "Альбина Николаевна, в чем секрет вашего успеха?" Сейчас я могу смело раскрыть все секреты… которых попросту нет. Чтобы чего-то достичь, нужно очень любить свое дело, буквально жить ним, гореть ним. Кропотливо и упорно работать с блеском в глазах, не отступать и не сдаваться, а смело и уверенно идти вперед. Нужно много-много трудиться. Если б вы только знали, сколько раз я хотела все бросить и уйти из спорта, так как никогда не было все гладко – всегда были и будут препятствия. Но я осталась. И буду в художественной гимнастике до последнего своего вздоха", - говорила она.

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

Что касается личной жизни, то Альбина Дерюгина была замужем за Иваном Константиновичем Дерюгиным - пятиборцем и олимпийским чемпионом. В этом браке у них родилась дочь - Ирина Ивановна Дерюгина - тоже легендарная украинская гимнастка. Также Альбина Николаевна является бабушкой Ирины Блохиной.

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

Альбина Дерюгина / Фото: УНИАН

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