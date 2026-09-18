Легендарное «платье мести» принцессы Дианы впервые за почти 30 лет выставили на всеобщее обозрение

Принцесса Диана в «платье мести», 1994 год / © Getty Images

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Аукционный дом Sotheby’s официально открыл первую за почти 30 лет публичную выставку легендарного «платья мести» принцессы Дианы — одного из самых известных модных образов в современной истории.

Платье принцессы Дианы / © Associated Press

Платье было представлено в лондонском представительстве Sotheby’s на Нью-Бонд-стрит. Её можно будет увидеть с 18 по 24 сентября, после чего она отправится в галереи Sotheby’s в Гонконге, Женеве и Нью-Йорке.

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Платье принцессы Дианы / © Associated Press

9 декабря платье будет выставлено на аукцион в Нью-Йорке в рамках Sotheby’s Luxury Week. Его ориентировочная стоимость составляет 150–300 тысяч долларов.

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Платье принцессы Дианы / © Associated Press

Платье принцессы Дианы / © Associated Press

Это легендарное чёрное шелковое вечернее платье от дизайнера Кристины Стамболиан принцесса Диана надела в 1994 году на мероприятие в галерее Serpentine. Этот образ стал символом уверенности и независимости принцессы.

Принцесса Диана, 1994 год / © Getty Images

В прессе маленькое чёрное платье прозвали «платьем мести», поскольку Диана появилась в нём на одном из самых сложных вечеров своей жизни — в день, когда будущий король Чарльз III публично признал супружескую измену во время своего телеинтервью.

На аукционе платье будет выставлено на продажу впервые с июня 1997 года. Тогда покойная принцесса выставила на благотворительные торги 79 своих платьев, а вырученные средства направили на поддержку организаций, помогающих онкобольным и людям с ВИЧ и СПИДом. Среди лотов была и эта легендарная вещь.

Платья принцессы Дианы, выставленные в аукционном доме Christie’s в Нью-Йорке перед продажей, 1997 год / © Getty Images

Вместе с платьем будет представлен редкий экземпляр оригинального аукционного каталога, пронумерованный и подписанный как принцессой Дианой, так и дизайнером Кристиной Стамболиан. В каталоге есть рукописная пометка, в которой указано, что идея провести распродажу принадлежала принцу Уильяму.

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Платье было приобретено в 1997 году супружеской парой из Шотландии — Бриге и Грэмом Маккензи — примерно за 64 тысячи долларов. По данным Sotheby’s, с тех пор наряд хранился в их частной коллекции. Часть средств от предстоящей продажи в декабре будет передана благотворительной организации NHS Lothian Charity.

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