Леонор в оранжевом платье, а София – красном костюме: испанские принцессы на публичном мероприятии

Дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI уже достаточно взрослые для того, чтобы самостоятельно принимать участие в королевских мероприятиях.

Наследная принцесса Леонор и ее младшая сестра - принцесса София - побывали на встрече-семинаре по инновациям, командной работе и творчеству с испанским шеф-поваром Ферраном Адриа на выставке elBulli1846 в Росес в Жироне.

Принцессы Леонор и София / Фото: Getty Images

17-летняя Леонор была в оранжевом платье от Lady Pipa длины миди с объемными рукавами и разрезом, которое сочетала с бежевыми эспадрильями на танкетке от Mint and Rose и клатчем от Zara. Волосы девушки были распущены, а макияжа на лице практически не было.

Ее сестра - 16-летняя принцесса София - надела красный топ и брюки-кюлоты со стрелками от Sfera, которые дополнила также эспадрильями на танкетке от Macarena Shoes. У Софии также были распущены волосы, и она немного подчеркнула губы полупрозрачным блеском.

Принцессы Леонор и София / Фото: Getty Images

Скоро принцессы вместе со своими родителями отправятся в отпуск, который они обычно проводят в августе в Пальма-де-Майорке.

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