Летиция в белом платье, а Филипп – в костюме: испанские монархи на приеме

Летиция в белом платье, а Филипп – в костюме: испанские монархи на приеме

Испанские монархи сегодня появились на публичном мероприятии практически в полном составе.

Король Филипп VI, королева Летиция и их младшая дочь инфанта София посетили военный парад в Мадриде, организованный в честь Национального дня. Старшая дочь королевской пары находится на учебе в UWC Atlantic College в Уэльсе.

Король Филипп сегодня был в черном костюме и белой рубашке с галстуком бордового оттенка. А на самом параде был в военной форме.

Испанские монархи / Getty Images

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Его красавица-супруга Летиция надела белое платье на запах с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию, и обула серые лаковые туфли-лодочки на каблуках. Королева-консорт надела серьги-висюльки в форме капель из бриллиантов, волосы собрала в низкий хвост и сделала насыщенный макияж глаз. Также на ее пальце было любимое кольцо в позолоте от Karen Hallam. Король и королева, а также их дочь были в защитных масках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Инфанта София надела белое короткое платье с рюшами и черные остроносые балетки на шнуровке.

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