Летиция в изумрудном, а Максима – в красном: королевы и их мужья на церемонии приветствия в Амстердаме

Король Филипп VI и королева Летиция встретились с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой во время своего государственного визита в Амстердам.

На официальной церемонии встречи в Королевском дворце в Амстердаме королева Летиция появилась в зеленом платье из твида длиной ниже колена с разрезами на рукавах и поясом на талии и разрезом сзади от Moisés Nieto, дополнив образ сумкой цвета морской волны от этого же бренда и нюдовыми туфлями с открытой пяткой от Carolina Herrera на невысоких каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI в Нидерландах / Фото: Associated Press

Элегантный лук Летиция дополнила головным убором от BALEL Isabel Terroso в тон которому подобрала пальто-накидку с меховым воротником, а также серьгами-висюльками с изумрудами и бриллиантами из шкатулки ее свекрови королевы Софии. Королева сделала насыщенный макияж и укладку.

Король Филипп VI был в синем классическом костюме, белой рубашке и галстуке цвета морской волны, подобранный под цвет платья его супруги.

Королева Летиция и король Филипп VI в Нидерландах / Фото: Associated Press

Королева Максима по традиции выбрала яркий бордово-красный наряд, состоящий из блузки и юбки А-силуэта длины миди от Natan Couture, надела широкополую шляпу Maison Fabienne Delvign, в руках держала красный клатч Sarah's Bag и была обута в кожаные туфли Gianvito Rossi на каблуках. Волосы Максима собрала в низкий пучок, надела серьги с бриллиантами и брошь в виде стрекозы прикрепила к блузке. Также она сделала насыщенный макияж глаз и красной помадой подчеркнула губы.

Королева Летиция и королева Максима / Фото: Associated Press

Король Виллем-Александр надел синий костюм, белую рубашку и голубой галстук и отлично гармонировал со своим испанским коллегой.

Вечером четверку ожидает государственный банкет, где королевы, вероятнее всего, появятся в вечерних платьях и с тиарами на головах.

Король Виллем-Александр и королева Максима, король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

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