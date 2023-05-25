Летиция в нежном образе, а ее дочери - в ярких луках: испанская королевская семья на торжественном событии

Королева Летиция, ее супруг король Филипп VI и двое дочерей – старшая принцесса Леонор и младшая – инфанта София – прибыли на конфирмацию Софии в церкви Асунсьон-де-Нуэстра-Сеньора в муниципалитете Аравака.

В апреле инфанте исполнилось 16 лет. Примерно в этом возрасте проводится так называемый первый обряд причастия, который символизирует достижение церковного совершеннолетия и сознательное выражение веры в Иисуса Христа, а также включение в состав религиозного сообщества.

Королева Летиция надела в этот торжественный день нежно-розовый топ с короткими рукавами и белые брюки-кюлоты, а обута была в белые эспадрильи. Ее старшая дочь принцесса Леонор, которая недавно вернулась из Уэльса, где закончила обучение, надела цветочное платье в пол от Polin et moi, также была в эспадрильях на танкетке, а в руках держала бежевый клатч от Zara. Принцесса София надела малиновый комбинезон с небольшим треугольным вырезом на животе, на ней были туфли-лодочки, а в руках она держала маленький бежевый клатч.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Глава семейства надел черный костюм и белую рубашку в полоску, а также подобрал к скромному луку пестрый галстук в мелкий цветочный принт.

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