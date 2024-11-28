Летиция в роскошном платье, а Филипп VI - в военной форме: Энни Лейбовиц сделала новые портреты для испанской монаршей пары

Портреты были представлены в Королевском дворце в Мадриде и отдают дань уважения как десятой годовщине правления Филиппа VI, так и 20-летию брака пары, которую они отпраздновали в мае 2024 года.

Снимки можно посмотреть здесь.

Лейбовиц создала этот шедевр после шести месяцев подготовки, сотен снимков и напряженной пятичасовой съемки. Вдохновением для нее стала картина Диего Веласкеса "Менины" (1656 года). Фотограф пыталась передать суть испанской монархии с помощью современного и глубоко художественного подхода и ей это удалось.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI запечатлен одет в темно-синюю военную форму, с многочисленными орденами, символизирующими его роль главы государства. На королеве Летиции черное платье без бретелек и с пышной юбкой от Balenciaga, дополненное шелковой красной накидкой 1960-х годов. У нее на шее роскошное колье - историческое украшение, которое Альфонсо XIII подарил своей жене Виктории Евгении. А в ушах - бриллиантовые серьги. Любимое золотое кольцо Coreterno с надписью Amor che tutto move (любовь движет всем), которое она носит не снимая на указательном пальце.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Фотографии напечатаны на холсте и станут частью коллекции Banco de España. Куратор выставки Иоланда Ромеро описывает их как "очень живописные, захватывающие и уникальные работы", стоимость которых составляет более 140 тысяч долларов.

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