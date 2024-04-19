Летиция в синем, а Максима в зеленом: королевы приехали в музей в изысканных луках

Их королевские Величества вместе с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой, а также их старшей дочерью принцессой Катариной-Амалией посетили музей STRAAT в Амстердаме.

Королева Летиция и король Филипп VI в Нидерландах / Фото: Associated Press

Королева Летиция привлекла всеобщее внимание своим элегантным и сдержанным нарядом, который еще раз продемонстрировал ее безупречный стиль и хороший вкус. Ее Величество приехала в музей в синем платье от дизайнера Мохамеда Бенчеллаля, которое дополнила черными слингбэками на невысоких каблуках от Сarolina Herrera и синим клатчем. Волосы Летиция собрала в прическу, сделала насыщенный макияж глаз и надела серьги-перья с бриллиантами багетной огранки, которые ее свекровь королева София получила в подарок от султана Омана в 80-х годах.

Королева Летиция и король Филипп VI в Нидерландах с королевой Максимой, королем Виллемом-Александром и принцессой Катариной-Амалией / Фото: Associated Press

Король Филипп VI надел черный костюм, белую рубашку и обул туфли, а также подобрал красный галстук в цветочный принт.

Королева Нидерландов Максима была оригинальной и носила в этот день зеленое платье из коллекции весна-лето 2013 бренда Jantaminiau с огромным бантом на одном плече, дополнив наряд кожаным миниатюрным клатчем и замшевыми туфлями песочного цвета от Gianvito Rossi. Она подобрала к образу платок в тон, сделала красивую прическу волнами и макияж, надела серьги-висюльки из камней и несколько браслетов на запястьях. Ее муж король Виллем-Александр надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в принт.

Также на мероприятии присутствовала наследная принцесса Катарина-Амалия. На ней было длинное платье цвета морской волны, золотые босоножки Stuart Weitzman и золотая ребристая сумка Marina Raphael.

Королева Летиция и король Филипп VI в Нидерландах с королевой Максимой, королем Виллемом-Александром и принцессой Катариной-Амалией / Фото: Associated Press

Также во время этого визита испанских монархов принцесса Катарина-Амалия впервые посетила государственный банкет, где носила тиару.

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