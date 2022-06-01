Летний отдых в Карпатах: куда поехать, если вы планируете отпуск

В этом году отдых украинцам может только сниться. Но если вдруг вы планируете немного переключиться от военной хроники и имеете возможность организовать себе поездку внутри страны, предлагаем рассмотреть несколько вариантов в Карпатах.

К сожалению, ни одна область в Украине сегодня не обходится без сигналов воздушной тревоги. Но, как сказала первая леди Елена Зеленская, к ней мы уже привыкли, хотя и вздрагиваем постоянно от этого звука.

В маленьких городах и селах ее часто не слышно. Если решите поехать в Карпаты, берите во внимание тот факт, что там сейчас проживает много переселенцев из других регионов Украины, где идут военные действия.

Мы пообщались с одной из таких переселенок, и она рассказала нам, что им удалось арендовать небольшую комнату на четверых человек рядом с Верховиной, в Ивано-Франковской области, за две тысячи гривен в месяц. Прожили они там три месяца и были очень этому рады. Не отдых, конечно, а вынужденная мера, но природа там потрясающая.

Ясиня

Если вы планируете поездку в Карпаты на поезде и хотите совершить восхождение на гору с палаткой, то ваша поездка начнется в Ивано-Франковске. Далее вы можете сесть на рейсовый автобус или взять такси и поехать дальше в горы. В качестве пункта назначения можете выбрать, например, поселок Ясиня Раховского района на Закарпатье. В поселке есть много турбаз и частных пансионов - выбор большой, можно найти условия с любым уровнем комфорта - от комнаты в настоящей сельской хате до отдельного коттеджа с собственной баней и выходом к реке.

Ждениево

Ждениево

Если вы любите спокойный и уединенный отдых, вам не по душе шум и суета, смело отправляйтесь в Ждениево. Расположен поселок в Воловецком районе Закарпатской области. Там есть несколько отелей, также местные жители сдают в аренду свои деревянные дома. На территории отеля-бара "eXtreme" расположен горнолыжный бугельный подъемник в урочище Тырсовата. Летом на гору можно подняться пешком, чтобы полюбоваться открывающимся пейзажем.

Пилипец

Пилипец

Неподалеку от Ждениево есть несколько интересных локаций, которые при наличии автомобиля можно посетить. В 40 километрах от поселка есть еще один горнолыжный курорт, который находится в селе Пилипец. Зимой здесь катаются на горе Гембе (1497 метров над уровнем моря). Летом на гору также можно подняться на кресельном подъемнике (так было до войны). Он поднимает туристов в гору (1650 метром за 15 минут, стоимость одного такого подъема и спуска в прошлом году стоила 80 грн.

Пилипец

Жилье в Пилипце есть на любой вкус и кошелек. Около самого горнолыжного курорта в двух минутах ходьбы от второй кресельной канатной дороги расположен четырехзвездочный отель "Гранд Готель Пилипець". Также много домов сдают местные жители. Но, снова-таки, учитывайте наплыв переселенцев.

Татаров

Село Татаров в Ивано-Франковской области расположен в 14 километрах от Буковеля. Здесь и горы, и леса, и река. Летом сюда приезжают собирать ягоды и грибы. Расположен поселок на высоте 750 метров над уровнем моря и считается климатическим курортом. Летом здесь мягко и комфортно, есть прохлада и нет изнуряющей жары. Люди приезжают сюда для лечения болезней дыхательных путей, но можно и просто отдохнуть. Здесь есть пансионаты, гостиницы и даже отель-музей "Коруна". В Instagram пишут, что во время войны отель помогает с жильем переселенцам, но все может меняться.

Буковель

Буковель – одно из любимых мест для знаменитостей и один из самых популярных курортов Украины. Климат здесь тоже очень мягкий и комфортный для летнего отдыха. Здесь развита инфраструктура, есть много ресторанов и комплексов для отдыха. Понравится в Буковеле тем, кто любит активный отдых: экскурсии, пешие прогулки, минеральные источники в селе Квасы, покорить также можно самую высокую гору – Говерлу.

Фото: Getty Images

В Карпатах уникальная природа, куда не поедешь, везде хорошо, красиво и очень пейзажно. Хочется верить, что после окончания войны туризм в Украине будет только развиваться.

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