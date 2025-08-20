Лето в Балморале: королевская семья Британии показала редкие кадры из отдыха в любимом шотландском поместье

Королевская семья в Балморале / © Getty Images

В преддверии начала летнего отпуска, который у короля Чарльза III и его семьи обычно начинается в самом конце лета и продолжается первый месяц осени, королевская семья поделилась в Instagram архивными снимками разных лет и показала, как они проводили время в Балморале.

«На протяжении почти двух столетий члены королевской семьи проводили лето в поместье Балморал в Шотландии.

Королева Елизавета и король Георг VI со своими дочерьми принцессами Елизаветой и Маргарет, принцом Филиппом и внуками — Чарльзом и Анной / © Instagram британской королевской семьи

Эта традиция зародилась в 1852 году, когда королева Виктория и принц Альберт приобрели замок Балморал. С тех пор замок и его окрестности в Шотландском нагорье стали местом проведения множества частных и официальных семейных торжеств и укрепили любовь семьи к Шотландии и ее жителям.

Замок Балморал / © Instagram британской королевской семьи

Взгляните на фотографии, сделанные за годы пребывания членов королевской семьи в Балморале», — говорится в подписи под снимками.

Принц Филипп и принцесса Елизавета с / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Анна с мамой принцессой Елизаветой / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Анна и принц Чарльз / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Елизавета и принц Филипп с детьми Анной и Чарльзом / © Instagram британской королевской семьи

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Instagram британской королевской семьи

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Instagram британской королевской семьи

Замок Балморал / © Instagram британской королевской семьи

Как мы уже говорила поместье Балморал очень любила королева Елизавета II, а вот принцесса Уэльская Диана буквально ненавидела его. Ранее мы делились интересными фактами об этом замке.