- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Лето в Балморале: королевская семья Британии показала редкие кадры из отдыха в любимом шотландском поместье
Члены британской королевской семьи любят проводить остаток лета в Балморале, в Шотландии. Последние дни там провела и покойная королева Елизавета II.
В преддверии начала летнего отпуска, который у короля Чарльза III и его семьи обычно начинается в самом конце лета и продолжается первый месяц осени, королевская семья поделилась в Instagram архивными снимками разных лет и показала, как они проводили время в Балморале.
«На протяжении почти двух столетий члены королевской семьи проводили лето в поместье Балморал в Шотландии.
Эта традиция зародилась в 1852 году, когда королева Виктория и принц Альберт приобрели замок Балморал. С тех пор замок и его окрестности в Шотландском нагорье стали местом проведения множества частных и официальных семейных торжеств и укрепили любовь семьи к Шотландии и ее жителям.
Взгляните на фотографии, сделанные за годы пребывания членов королевской семьи в Балморале», — говорится в подписи под снимками.
Как мы уже говорила поместье Балморал очень любила королева Елизавета II, а вот принцесса Уэльская Диана буквально ненавидела его. Ранее мы делились интересными фактами об этом замке.