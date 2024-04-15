Лето в Балморале: стало известно, примут ли Меган и Гарри приглашение от короля Чарльза

Недавно в прессе появилась информация, что король Чарльз хочет пригласить младшего сына и его семью провести летние каникулы в шотландском замке Балморал.

Близкий к Сассекским источник утверждает, что герцог и герцогиня "готовы, желают и могут" вернуться в Великобританию со своими двумя маленькими детьми этим летом, чтобы продемонстрировать семейное единство с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и другими родственниками.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Утверждается, что Меган и Гарри уже освободили свое расписание на летний период в надежде, что король Чарльз передаст им приглашение, которое будет считаться "оливковой ветвью", пишет express.co.uk.

75-летний король, который нынче лечится от рака, особенно хочет провести больше времени со своими младшими внуками – принцем Арчи и принцессой Лилибет, с которыми он встречался лично только один раз в июне 2022 года, когда Меган и Гарри привозили детей на платиновый юбилей королевы Елизаветы II.

Меган и Гарри в Лондоне, июнь 2022 года / Фото: Associated Press

"Они рассматривают это лето как поворотный момент для восстановления отношений с королем Чарльзом. Они готовы, желают и могут прилететь в Балморал, если поступит приглашение – и они искренне надеются, что это произойдет. Помимо поддержки короля в его борьбе с раком, они так же, как и он, обеспокоены тем, чтобы их дети хорошо проводили время со своим дедушкой", - говорит источник, имя которого не называется.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принц Гарри планирует вернуться в Британию в начале мая, но пока что не известно поедет ли с ним Меган.

Читайте также: