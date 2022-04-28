Лежа под флагом Украины: украинская художница устроила перформанс на улицах Берлина

Украинская художница Мария Куликовская, которая родилась и выросла в Крыму, попыталась привлечь внимание общественности в Берлине своим новым перформансом.

Мария легла под украинский флагом, чтобы представить свой перформанс "254" возле Новой национальной галереи в Берлине.

Перформанс основан на выступлении Куликовской в 2014 году в Санкт-Петербурге, в знак протеста против российской аннексии Крыма, что привело к ее кратковременному аресту российской полицией.

Украинская художница Мария Куликовская / Getty Images

Мария Куликовская родилась в Керчи и жила в Киеве, пока не переехала в Австрию после военного вторжения России в Украину.

После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе Мария многократно высказывалась о войне.

Украинская художница Мария Куликовская / Getty Images

"Конечно, напрямую война не имеет отношения к моей профессии, так-же как и к специальности врача, учителя и водителя. Я по специальности архитектор — эта профессия заставляет думать и строить. Артисты и художники, наверное, более чувственные люди, и из-за открытости чувств стоят на страже событий. Я не знаю, как может не затронуть война", - рассказывала художница shcherbenkoartcentre.com. "Особенно, если эта война в твоей стране. Это заставляет очень много думать, работать над своими интеллектуальными возможностями, и как художница, архитектор, человек, женщина, я не могу быть согласна с войной".

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