Личный тренер Меган Маркл рассказал, как худела герцогиня

Во время недавнего тура четы Сассекских в Нью-Йорк многие заметили, что Меган Маркл пока что не в своей лучше форме.

Бывший тренер Меган Крейг МакНэми как-то поделился с журналом "Женское здоровье" в 2018 году тем, что они делали во время тренировок, чтобы Меган была в хорошей физической форме.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Он рассказывал, что во время тренировок много времени они тратили на совершенствование осанки Маркл, и это, очевидно, помогло актрисе снизить вес.

"В целом, у нас был подход, основанный на всем теле целиком. И с тех пор, как Меган была на экране, мы действительно сосредоточились на осанке. Это включало упражнения на заднюю часть бедра, ягодицы, спину и подколенные сухожилья, а также большую работу на мышцы корпуса (пресс, спину, косые мышцы живота, тазовое дно)".

Меган Маркл / Associated Press

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Терапевт по коррекции осанки Элеонора Берт рассказала журналу Hello! о том, что именно такой режим может оказаться полезным для похудения. "Хорошая осанка - это не просто "сидеть прямо" или "стоять прямо", она подразумевает "поддержание приличного диапазона движений каждой мышцы и сустава в теле. Причина, по которой хорошая осанка помогает похудеть, заключается в том, что она способствует эффективности практически всех систем организма. Тело работает как единое целое, поэтому функция вашего опорно-двигательного аппарата (или ее отсутствие) будет влиять на то, насколько хорошо вы можете думать, дышать, перемещать лимфу, переваривать пищу и выводить отходы", - сказала терапевт.

Меган Маркл / Getty Images

С кем и как сегодня тренируется герцогиня Сассекская, не известно. Но, очевидно, что она стремится к тому, чтобы вернуть себе хорошую форму.

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