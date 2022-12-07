Лиф держался на двух бретельках: леди Виктория Херви надела на церемонию очень странный наряд

Британская аристократка леди Виктория Херви очень любит в свет выходить и себя показать.

Звездная леди посетила на днях церемонию вручения наград British Fashion Awards 2022, которая прошла в лондонском Королевском Альберт-Холле.

46-летняя дива не осталась незамеченной, так как надела сверхоткровенное платье, которое между тем не лучшим образом подчеркивало ее фигуру.

На Виктории было платье от дизайнера Скотта Хеншолла. У наряда был весьма странный крой, верхняя часть тела аристократки была почти полностью обнажена. Казалось, что тонкие бретельки, которыми платье крепилось к чокеру, вот-вот порвутся и лиф платья просто следит с груди Виктории. К тому же в этом наряде у Виктории были заметны следы от купальника. А еще не очень удачная длина, хотя сзади у наряда был шлейф. Дополнила дама свой аутфит туфлями-лодочками и клатчем.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Леди Виктория любит эпатировать и часто появляется на публике в экстравагантных нарядах. Мы видели на ней и платье-сетку, и прозрачные комбинезоны и многое другое.

Напомним, на этой же церемонии блистала леди Амелия Виндзор. Она облачилась в черное лаконичное платье со шлейфом и уместно подчеркнула линию декольте.

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