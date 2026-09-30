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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Лила Мосс в эффектном мини-платье посетила показ Saint Laurent в Париже

Дочь супермодели Кейт Мосс – Лила Мосс – посетила показ коллекции Saint Laurent на Парижской неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Лила Мосс

Лила Мосс / © Getty Images

Посмотреть показ prêt-à-porter весна-лето 2027, прошедший у фонтана Трокадеро во французской столице, Лила приехала одета в короткое черное платье, одетое на одно плечо с обнаженной спиной. Обула девушка прозрачные остроносые туфли на красной подошве и шпильках, белокурые длинные волосы распустила и сделала макияж.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Напомним, в прошлом году ее звездная мама - Кейт Мосс - в деловом луке посетила показ Saint Laurent в Париже. А Лила тогда тоже присутствовала и выбирала для этого выхода черное полупрозрачное макси-платье.

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