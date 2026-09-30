- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Лила Мосс в эффектном мини-платье посетила показ Saint Laurent в Париже
Дочь супермодели Кейт Мосс – Лила Мосс – посетила показ коллекции Saint Laurent на Парижской неделе моды.
Посмотреть показ prêt-à-porter весна-лето 2027, прошедший у фонтана Трокадеро во французской столице, Лила приехала одета в короткое черное платье, одетое на одно плечо с обнаженной спиной. Обула девушка прозрачные остроносые туфли на красной подошве и шпильках, белокурые длинные волосы распустила и сделала макияж.
Напомним, в прошлом году ее звездная мама - Кейт Мосс - в деловом луке посетила показ Saint Laurent в Париже. А Лила тогда тоже присутствовала и выбирала для этого выхода черное полупрозрачное макси-платье.
Комментарии
Сортировать: