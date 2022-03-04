Лилия Литковская призывает модное сообщество выступить против войны

Украинский дизайнер Лилия Литковская находится сейчас в Париже. Она использует свое положение, чтобы не только продемонстрировать свою работу, но и мобилизовать модное сообщество на протест против продолжающейся войны России против Украины.
За день до того, как Россия вторглась в Украину, дизайнер Лилия Литковская была занята примеркой эксклюзивной предосенней коллекции для Selfridges. Через неделю она бежала из Киева с двухлетней дочерью и небольшой сумкой с вещами, рассказывает Vogue.
Теперь, будучи единственным известным украинским дизайнером, присутствовавшим на Неделе моды в Париже, она призывает модное сообщество Парижа сплотиться в защиту Украины.
"У нас здесь ничего нет. Мы даже не знаем, что происходит с производством или с нашей студией, - говорит она. - Я видела новости, и каждый час что-то бомбили. Люди умирают. Наши больницы, школы и университеты разрушены. Это настоящая война. Это касается каждого из нас. Украина сейчас является спасителем для всех".
Вместо того чтобы представить свою коллекцию на выставке Tranoï, которая проходит параллельно с PFW, Литковская представит 45 украинских дизайнеров, которые не смогли приехать в Париж, в том числе Руслана Багинского, Антона Белинского и Виту Кин.
"Сейчас я не чувствую себя дизайнером. Я чувствую себя украинкой, у которой есть шанс выступить перед всеми другими украинцами", - говорит Литковская из зала Tranoï в парижском La Bourse, где она устраивает свою выставку.
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