Лимузин, белые колготки и вульгарное платье: какой была нью-йоркская свадьба Марии Захаровой

Как-то в Сеть слили самые позорные снимки в жизни российского политика, сделаные в день ее свадьбы.

Мария Захарова - официальный представитель МИД России, то есть личность публичная и важная. Однако славу она завоевала себе не самую хорошую, ведь многие неоднократно уличали ее в откровенной лжи, хамстве и оскорблениях. Острые заявления дипломат часто писала на своей странице в Facebook, а также однажды опубликовала несколько личных снимков со своей свадьбы, которые просто разорвали Интернет.

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Остальную часть фото выложил фотограф Николай Комиссаров, который эту свадьбу снимал. В 2016 году он дал интервью "Комсомольской правде", где рассказал также, что после публикации Захарова ему угрожала.

"Когда 7 ноября, в годовщину свадьбы, она разместила одну из тех давних фоток на Facebook, то несколько других выложил и я - по принципу "значит, можно". Мария мне написала: "Хотела тебя съесть с картошкой фри, но посоветовалась с мужем, и тот сказал: пускай будет", - рассказал Комиссаров.

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Дело в том, что свадебный образ Марии был довольно вульгарным и откровенно безвкусным: короткое атласное платье, белые колготки, высокие перчатки, прическа с начесом и нарисованные карандашом тонкие брови.

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Дополнением к этому всему был белый лимузин, который арендовала пара и пошлые позы на фото.

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Муж Марии - предприниматель Андрей Захаров. Они поженились 7 ноября 2005 года в Нью-Йорке, где тогда работала женщина. Роспись состоялась в русском консульстве. Захарова рассказывала, что муж не жил в США, а просто прилетал к ней, чтобы оформить брак.

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

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