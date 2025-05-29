Лишенные королевских титулов: король Фредерик X вручил неожиданные ордена своим племянникам

Король Фредерик X с племянниками / © Датская королевская семья/Instagram

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26 мая датский монарх вручил графу Николаю фон Монпеза и графу Феликсу фон Монпеза (старшим сыновьям брата короля — принца Иоахима) Большой крест ордена Даннеброга.

Вручение прошло во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

Датская королевская семья / © Getty Images

Орден Даннеброга — датский рыцарский орден, учрежденный в 1671 году королем Кристианом V. Хотя когда-то он был ограничен 50 дворянами, сегодня орден используется для признания выдающихся датчан за их службу или вклад в развитие своей страны.

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Снимками поделились в Instagram королевской семьи.

Граф Николай также опубликовал на своей личной странице в Instagram сообщение, в котором написал, что для него «была большая честь получить вчера орден Даннеброга от моего дяди в его день рождения».

Николай и Феликс — старшие сыновья принца Иоахима, младшего брата короля. Они единственные дети Иоахима от его первой жены, Александры графини Фредериксборг. Пара развелась в 2005 году, и принц Иоахим женился во второй раз на Мари Кавалье, которая родила ему еще двоих детей — сына и дочь.

Принц Иоахим и принцесса Мари / © Getty Images