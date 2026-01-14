Лицо скрывать не стала: Кэрри Джонсон показала милое фото своей младшей дочери

Борис и Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Керри Джонсон

37-летняя Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — часто публикует в своем Instagram фото со своими детьми. Однако обычно она закрывает их лица, как делают и многие другие знаменитости. Но в это раз она сделала исключение.

На фото во время принятия ванны запечатлена младшая дочь Кэрри и Бориса — Поппи, которая родилась в мае прошлого года. Снимок мама ребенка никак не подписала, а лишь добавила эмодзи в виде сердца.

Поппи — дочь Бориса и Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, четырехлетнюю Роми, 2,5-летнего Фрэнка и полугодовалую Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Ранее, напомним, Борис Джонсон в компании жены и детей приготовил суши на мастер-классе в Токио.