- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
Лицо скрывать не стала: Кэрри Джонсон показала милое фото своей младшей дочери
Обычно знаменитости скрывают лица своих детей, однако бывают исключения.
37-летняя Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — часто публикует в своем Instagram фото со своими детьми. Однако обычно она закрывает их лица, как делают и многие другие знаменитости. Но в это раз она сделала исключение.
На фото во время принятия ванны запечатлена младшая дочь Кэрри и Бориса — Поппи, которая родилась в мае прошлого года. Снимок мама ребенка никак не подписала, а лишь добавила эмодзи в виде сердца.
Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, четырехлетнюю Роми, 2,5-летнего Фрэнка и полугодовалую Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.
Ранее, напомним, Борис Джонсон в компании жены и детей приготовил суши на мастер-классе в Токио.