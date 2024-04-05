Лиз Херли неожиданно прокомментировала "интимную связь" с принцем Гарри

Элизабет Херли на шоу "Watch What Happens Live with Andy Cohen" неожиданно спросили была ли у нее сексуальная связь с принцем Гарри.

58-летняя британская актриса высказалась о предположениях, которые обсуждают в прессе, будто бы это она и была той самой "взрослой женщиной", о которой в своих мемуарах писал принц Гарри и которая лишила его девственности.

"Это смешно!" - сказала Херли, "Это все равно, что сказать: "Он великолепно выглядит. Он американец". О, это Энди Коэн", - сказала Херли. И, положив конец сплетням раз и навсегда, Элизабет заявила: "Я никогда в жизни не встречала его (Гарри)", посылается на ее слова издание People.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

В широко обсуждаемом отрывке своей книги герцог Сассекский написал о потере девственности. Гарри рассказал, что ближе к концу 2001 года, когда ему было 17, королевский помощник Марк Дайер приехал навестить его в Итоне. Встретившись на обеде в городском кафе, принц Гарри сказал, что был удивлен, когда Марк прибыл мрачным, и сказал, что пришел узнать правду.

"Я подозревал, что он имел в виду мою недавнюю потерю девственности. Бесславный эпизод со взрослой женщиной. Она очень любила лошадей и обращалась со мной почти так же, как с молодым жеребцом", - писал он в книге "Запасной". "Это была быстрая поездка, после которой она шлепнула меня по заднице и отправила пастись", - написал принц Гарри.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Публика почему-то решила, что речь шла о британской актриса Элизабет Херли. Кстати, Лиз не знакома с Гарри, но знакома с его братом принцем Уильямом и их отцом королем Чарльзом III.

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