Лиз Трасс и ее реверансы в фотографиях: от встречи с Елизаветой II до аудиенций у Чарльза III

Сегодня, 20 октября, премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Мы так и не смогли оценить усовершенствовала ли премьер-министр свои реверансы за этот недолгий срок своей службы, но предлагаем вспомнить некоторые из них.

Первая аудиенция Элизабет Трасс у королевы Елизаветы II состоялась 6 сентября, за два дня до кончины монарха. Королева Елизавета II тогда впервые не в Букингемском дворце приветствовала нового премьера и поручила ей сформировать правительство.

Элизабет Трасс и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Трасс стала 15-м и последним премьер-министром королевы, и первым премьером короля Чарльза III.

Уже на первой встрече с королем Элизабет Трасс продемонстрировала, что только начинает овладевать королевским этикетом и искусством делать этот самый реверанс правильно.

Король Чарльз III и Лиз Трасс / Фото: Getty Images

Ее последний публичный реверанс королю мы видели совсем недавно во время их очередной аудиенции и, кажется, Трасс делала определенные успехи в этом. Это было 19 сентября, во время их второй аудиенции в зале 1844 года в Букингемском дворце в Лондоне.

Король Чарльз III и Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Известно, что король проводит аудиенции со своим премьером каждую неделю. Но не всегда снимки с этих встреч доступны для публики.

Интересно, кто же станет вторым премьер-министром короля Чарльза III, который еще даже не успел короноваться, а ему уже предстоит познакомиться с новым премьером.

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