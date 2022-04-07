Ложь, оскорбления политиков и чеченские геи: главные скандалы в жизни Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России - очень странная личность, которая любит одиозные заявления и откровенно лжет на публику.

Несмотря на то, что Мария Захарова занимает такую высокую должность и является, по сути, лицом России, она постоянно попадает в скандалы, которые связаны с ложью, хамством, неуместными высказываниями в сторону других стран, политиков и, поговаривают, даже пьянством. Мы собрали самые громкие скандалы, связанные с этой личностью, которая не только любит критиковать украинское руководство, но и поддерживает войну.

1. "Основной инстинкт" по-сербски

В 2020 году Захарова написала, по ее мнению, шутливый пост в Facebook, в котором прикрепила два фото: президентов Сербии Александра Вучича и Дональда Трампа, а также провокационный кадр из фильма "Основной инстинкт" с Шерон Стоун, где героиня сидит на допросе без нижнего белья.

К фото представитель МИД России написала несколько строк: "Если Вас позвали в БД (Белый дом - Прим. ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото № 2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте".

Шутка не удалась, и назрел международный скандал. Вучич был оскорблен таким поведением Захаровой и назвал его "примитивным". Сама виновница этой истории вынуждена была просить прощения за свои слова, но, судя по ее глупому оправданию, никакой урок она из ситуации не вынесла.

"Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", - написала Захарова.

2. Небогатые туристы не нужны России

Когда началась пандемия коронавируса, многие страны стали вводить ограничения на перелеты и закрывать границы, поэтому многие россияне, которые поехали в отпуск, остались просто пленниками аэропортов и не имели возможности вернуться домой. Многие цивилизованные страны в этой ситуации пытались помочь соотечественникам и организовывали перелеты, но Россия в число таких не входила. МИД просто игнорировал все, что происходило.

В интервью на YouTube-канале писателя и журналиста Михаила Зыгаря Мария Захарова поделилась своим мнением о современном туризме, который стал слишком доступен и приобрел массовый характер.

"Раньше авиаперевозки были доступны если не элитам, то определенному классу людей: бизнес, командировки, служащие и туристы, которые имели на это возможности. Небогатые люди не могли себе позволить перелеты. Люди, у которых нет денег - они путешествуют как придется. Они путешествуют автостопом, соответствующим образом одеты, они готовы спать, есть, ждать на полу, а теперь все перемешалось. Зарубежная поездка - это серьезнейшее, ответственейшее и очень рискованное предприятие. Чтобы все прошло благополучно, должно сложиться огромное количество факторов, а для того, чтобы себя подстраховать, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи. На сегодняшний день мы столкнулись с ситуацией, когда люди ехали не на последнее, люди ехали в долг, с учетом имеющихся долгов. И ехали не для того, чтобы заработать, а просто потому, что это для них стало нормой жизни. И отказываться от этой нормы жизни они считали абсолютно неправильным", - сказала она, подразумевая, что если вы люди со средним достатком, то нечего в отпуска по заграницам ездить - сидите дома.

3. Дебаты с Навальным и мемы о пьянстве

Буквально сразу после истории с туристами Захарова вляпалась в новый скандал, поскольку на откровенный бред, который она несла в том интервью, отреагировал Алексей Навальный - оппозиционер, расследователь коррупции в России и критик Кремля. Он назвал Захарову "чудовищной женщиной, которая появилась неизвестно откуда" и обвинил ее в том, что она поддерживает кастовую систему общества.

После этого Захарова решила написать пост, в котором вызвала оппозиционера на дебаты, но выразила сомнение в том, что Навальный осмелится принять это предложение. А Алексей взял и согласился.

"В обычной ситуации, я бы вас проигнорировал - вы просто информационная обслуга. Однако ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично", - написал Навальный.

После этого было решено, что дебаты состоятся 1 мая в 17:00 на канале "Навальный LIVE". Модерировать мероприятие должен был журналист Алексей Пивоваров. Но вот только так ничего и не состоялось. Захарова начала говорить, что ее все не устраивает: модератор, время, тема и т.д. Навальный в свою очередь был готов на любой формат, но Захарова просто "слилась". Ясное дело, что она получила выговор от Лаврова и учувствовать в дискуссии с оппозиционером ей запретили. Эта история породила в России много мемов, а саму Захарову в очередной раз сделали посмешищем. Более того, из-за этой ситуации многие россияне начали подозревать, что во время вызова Навального на дебаты Мария была пьяна.

4. Террористы в Белом доме

Захарова систематически доказывает свою некомпетентность и откровенную глупость. Громкий скандал случился с ней в 2017 году, когда в очередной раз представительница МИДа в эфире телеканала "Россия 1" на полном серьезе рассказывала в программе Скабеевой "60 минут" о том, что Усама бен Ладен был в Белом доме и жал руку Хиллари Клинтон. Эта информация, конечно же, полнейший фейк, и Клинтон никогда не встречалась с террористом, а то, о чем рассказывала Мария, - просто картинка из Интернета, сделанная в фотошопе. То есть, одно из главных лиц страны, не проверяя информации, вещает откровенную ложь на главном канале страны.

На самом же деле на этом фото Клинтон изображена рядом с индийским певцом Шубхашишем Мухерджи. Этот фотофейк доступен в Сети еще с 2007 года на сайте freakingnews.com, проводящем соревнования: кто лучше сделает фотофейк с помощью фотошопа.

5. Геи и Чечня

В 2017 году финский журналист Эркка Микконен решил задать Марии Захаровой вопрос о правах человека в Чечне и притесняются ли там представители ЛГБТ+ сообщества, но ее реакция была откровенно хамской и неадекватной. Захарова грубо сказала, что "не является спикером по этой теме", а также на камеру обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову и попросила организовать журналисту поездку в республику, чтобы он выяснил, есть там геи или нет, лично. Хотя в на самом деле ее ответ просто был угрозой журналисту.

В реальности же известно, что геи в республике преследуются и жестоко наказываются - их пытают, морят голодом, убивают. Были случаи, когда чеченские силовики разглашали родственникам сексуальную ориентацию пойманного, а потом заявляли, что только его смерть сможет спасти честь их семьи. Многих мужчин силовики забивают до полусмерти, в дома "подозреваемых" приходят с облавами. Именно поэтому журналист задал Захаровой тот вопрос, но чиновница лично настолько побоялась комментировать эту тему, что единственный выход - нападение и угрозы.

6. Ролик в поддержку "Олимпиады"

В 2020 году Россия принимала участие в "Олимпийских играх" в Токио в нейтральном статусе. Захарова, как представитель МИД России, решила поддержать спортсменов, но в привычной странной и противоречивой для себя манере. Она записала пропагандистский ролик, в котором показала, как избивает манекен с надписью "пресса".

Смысл видео никто не понял, ведь львиная часть работы Марии заключается именно в работе с прессой, а вместо того, чтобы идти на контакт с журналистами, она показывает, как их избивает. Вероятно, в такой манере Захарова решила показать, как намерена работать и агрессивно вести диалог, а журналисты для нее - враги. Что ж, на самом деле так она в очередной раз довела свою неуравновешенность и тщеславность.

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