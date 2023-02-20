Лучше, чем у Чарльза, но не идеален: как выглядит маникюр принца Уильяма

40-летний принц Уэльский был одет в бархатный двубортный пиджак от Tom Ford стоимостью 3608 долларов, черные брюки и идеально налакированные туфли. Образ очень элегантный, но была в нем одна деталь, которая немного смутила.

Мы обратили внимание на руки Уильяма, а точнее, на ногти. Его маникюр вроде бы выглядит ухоженным, особенно если сравнивать с тем, как выглядят ногти короля Чарльза, любителя повозиться в саду. Но длина ногтей принца Уильяма больше, чем это необходимо.

Маникюр принца Уильяма / Фото: Associated Press

Возможно, у принца Уэльского было много дел накануне церемонии и он не успел сходить на маникюр вовремя или он так замотался с детьми, ведь на прошлой неделе трое отпрысков Кейт и Уильяма были на каникулах. А может, такая длина – это и есть привычный маникюр для принца. Словом, вопросов больше, чем ответов. Но теперь присмотримся к другим его выходам в свет и обратим внимание на руки. Даже интересно.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

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