Лучшие бриллианты Елизаветы II: что известно о колье и браслете, которые надела королева Камилла

Недавно британская королева Камилла появилась на торжественном приеме в Букингемском дворце. В тот вечер на Ее Величестве было черное платье, эксклюзивно созданное для нее британский модельером Брюсом Олдфилдом, роскошная бриллиантовая тиара королевы Елизаветы II "Девушек Великобритании и Ирландии", а также бриллиантовый набор, состоящий из браслета и колье, которые тоже принадлежали покойному монарху.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

В этом колье и браслете Камилла появилась впервые, а взяла его из королевской коллекции. Этот набор королева Елизавета II называла "моими лучшими бриллиантами".

Оказались украшения в коллекции Елизаветы еще до того, как она стала королевой. В апреле 1947 года, еще в статусе принцессы, Елизавета отпраздновала свой 21-й день рождения в Южной Африке. В честь этого события состоялся бал в Доме правительства в Кейптауне. Во время бала фельдмаршал Ян Христиан Смэтс подарил ей бриллиантовое колье, которое состояло из 21 градуированного бриллианта, самый крупный из которых составлял 10 карат. К ожерелью была добавлена съемная часть из 6-каратного бриллианта - он подарен ей за несколько дней до дня рождения сэром Эрнестом Оппенгеймером. После получения подарка принцесса Елизавета написала своей бабушке - королеве Марии, что это ожерелье было "самым большим и ярким" из всех ее подарков.

Елизавета носила свой подарок в его первоначальном виде до 1952 года, но затем укоротила его, оставив только 15 камней, оставшиеся камни и застежку она использовали для создания браслета.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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