Лукасу сегодня три: как выглядит сын Зары и Майка Тиндалл

Он родился 21 марта 2021 года в семейном доме пары в Глостерширском поместье. Зара не успела доехать до госпиталя из-за того, что роды начались стремительно, и родила сына дома на полу в ванной комнате. Помогала ей в родах подруга, а ныне фрейлина ее матери принцессы Анны – Долли Мод.

Лукас Тиндалл с мамой Зарой / Фото: Getty Images

В одном из эпизодов своего подкаста The Good, The Bad & The Rugby Майк рассказал об этом "веселом" моменте: "Госпожа Мод осознала, что мы не успели бы попасть в больницу вовремя. Она побежала в спортзал, взяла коврик, зашла в ванную, положила коврик на пол, положила полотенца...". На тот момент Зара уже была в ванной, описывает тот день издание express.

Лукас Тиндалл / Фото: Getty Images

К счастью, акушерка, которая собиралась встретить Тиндалл в больнице, была неподалеку и смогла быстро подъехать к дому. Вскоре на помощь Заре приехала еще одна акушерка.

Лукас Тиндалл / Фото: Getty Images

Лукаса назвали в честь его прадеда, принца Филиппа и отца Майка - Филиппа Тиндалла. Его полное имя Лукас Филипп Тиндалл.

Мальчика крестили в том же году вместе с двоюродным братом Августом Филипом Бруксбэнком, первенцем принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Церемония состоялась в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре.

На мероприятии присутствовала покойная королева Елизавета, несмотря на то, что на тот момент ее здоровье начало ухудшаться.

Лукас Тиндалл / Фото: Getty Images

У Зары и Майка также есть 10-летняя дочь Мия и 5-летняя дочь Лена.

Напомним, Зара перенесла два выкидыша после рождения старшей дочери Мии в 2014 году и была первой королевской особой, которая открыто рассказала о душераздирающем опыте.

Зара и Майк Тиндалл с дочерьми / Фото: Associated Press

