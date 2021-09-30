Любезно фотографировалась с детьми: королева Летиция приехала в одну из испанских школ

Королева Испании Летиция сегодня посещает новое рабочее мероприятие в городе Аро.

49-летняя Летиция приняла участие в открытии профессиональных курсов в средней школе Сьюдад-де-Аро. На публике Ее Величество появилась в белой короткой блузе с объемными рукавами и резинкой на талии и черных узких брюках, а обута в туфли с открытыми пятками на невысоких каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

Ее волосы были распущены, на лице был легкий макияж и защитная маска. Королева надела золотые серьги-кольца, а также кольцо на указательный палец от Karen Hallam. Ее ногти были, как всегда, без покрытия лаком и подстрижены очень коротко.

Королева Летиция / Getty Images

Летиция охотно общалась с детьми и даже фотографировалась, хотя ранее за таким занятием редко когда была замечена на публике. Впрочем, во время пандемии супруга короля Филиппа VI не позволяет себе появиться на мероприятии без защитной маски, как это делают многие другие члены европейских королевских домов.

Королева Летиция / Getty Images

Читайте также: Надела платье в горох и красивые сережки: королева Летиция на рабочем мероприятии в Португалии

Образы королевы Летиции - супруги короля Испании Филиппа VI (16 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку