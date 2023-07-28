Любила быть яркой: как королева Елизавета II в желтом пальто вручала награды спортсменам

Королева Елизавета II всю свою долгую жизнь появлялась на публике в ярких образах.
На этом фото, которое было сделано в этот день, 28 июля 1986 года, Ее Величество королева обменивается рукопожатием с австралийским пловцом Робертом Глерией, когда вручала ему золотую медаль за бег на 200 метров вольным стилем среди мужчин в Королевском бассейне Содружества в Эдинбурге во время 13-х Игр Содружества.
В тот день Елизавета II была в желтом пальто, на груди у нее была пришпилена одна из ее самых любимых брошей – бриллиантовый бант, а не шее – три нити жемчуга. В ушах королевы также были жемчужные серьги, которые она носила почти всегда, а ее темные волосы были уложены в красивую кудрявую укладку.
Напомним, недавно мы вспоминали, каким был цвет волос королевы Елизаветы II до того, как она покрасилась в платиновый блонд.
Читайте также:
- Какие красотки: королева Елизавета II и принцесса Маргарет в стильных платьях посещали скачки
- Кольцо на помолвку: как принц Филипп создавал главное украшение для Елизаветы II
- Не только Кейт: королева Елизавета II тоже любила принт "горох"