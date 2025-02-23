Любила Диана, но не любит Камилла: зимний вид отдыха, который не приемлет вторая супруга короля Чарльза

Хотя большинство членов королевской семьи известны как заядлые лыжники,77-летняя Камилла никогда не была поклонницей зимних видов спорта, несмотря на то, что, до вступления в брак с принцем Уэльским Чарльзом она регулярно ездила кататься на лыжах.

Об этом рассказал ее сын Том Паркер Боулз в новом интервью The Times.

В интервью Том рассказал, как каждый год семья отправлялась на какой-либо горнолыжный курорт в отпуск. Мужчина поведал, что ему нравилось кататься на лыжах со своей сестрой — дочерью королевы Камиллы Лорой Лопес — и их отцом Эндрю Паркером Боулзом, но его мать никогда не присоединится к ним.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Каждый декабрь мои родители, сестра и я проводили неделю в Санкт-Антоне-ам-Арльберге в Австрии или где-нибудь вроде Шамони во Франции или Вербье в Швейцарии. Но моя мама ненавидела кататься на лыжах, поэтому она отправляла нас на гору с проводником, пока сама сидела и читала свою книгу. Она поднялась на подъемнике, чтобы встретиться с нами на обед, и один раз попыталась завязать разговор с гидом".

Муж Камиллы – король Чарльз – всегда любил этот зимний вид спорта и на протяжении многих лет неоднократно отправлялся на лыжи, наслаждаясь отпуском с разными членами семьи, включая своих сыновей принца Уильяма и принца Гарри, а также свою первую жену принцессу Диану.

Принцесса Диана, принц Чарльз, Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Ранее мы собрали фото королевских особ, которые отдыхали на курортах в горах.

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