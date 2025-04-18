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Любила ее с детства: принцесса Катарина-Амалия появилась на банкете в рубиновой тиаре
Недавно в Нидерландах состоялся банкет в честь визита султана Омана, который находился в стране с двухдневным визитом. В его честь королева Максима и король Виллем-Александр организовали торжественный ужин.
Его посетила и наследная принцесса Катарина-Амалия. Девушка была одета в нежно-сиреневом платье с кейп-накидкой от Safiyaa, а у нее на голове красовалась тиара с рубинами и бриллиантами, к которой она подобрала рубиновые серьги и браслет на запястье.
По данным The Court Jeweller на которые посылается журнал People, это был не первый раз, когда принцесса Катарина-Амалия официально надела тиару Mellerio Ruby Parure. Однако поклонники нидерландской королевской семьи уже видели это украшение на принцессе.
Катарина-Амалия рассказала о своей любви к тиарам в своей биографии, опубликованной в 2021 году за несколько недель до ее 18-летия, и в нее была включена очаровательная фотография, на которой она примеряла тиару Mellerio Ruby Parure, когда была маленькой девочкой. Фото поделился журнал.
«Я люблю тиары», — сказала принцесса Амалия биографу Клаудии де Брей. «Покажите мне тиару, и я пойму, откуда она взялась. Я могу узнать все тиары Европы. Я примеряла их, брав у своей матери. Потом одна из них оказывалась на ее туалетном столике, и я надевала ее прямо себе на голову», — говорит Катарина-Амалия.
Спустя много лет принцесса появилась в тиаре на одном из государственных банкетов во дворце, который посетила, как наследница трона.