Любила ее с детства: принцесса Катарина-Амалия появилась на банкете в рубиновой тиаре

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Его посетила и наследная принцесса Катарина-Амалия. Девушка была одета в нежно-сиреневом платье с кейп-накидкой от Safiyaa, а у нее на голове красовалась тиара с рубинами и бриллиантами, к которой она подобрала рубиновые серьги и браслет на запястье.

По данным The Court Jeweller на которые посылается журнал People, это был не первый раз, когда принцесса Катарина-Амалия официально надела тиару Mellerio Ruby Parure. Однако поклонники нидерландской королевской семьи уже видели это украшение на принцессе.

Королева Максима, султан Омана, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Катарина-Амалия рассказала о своей любви к тиарам в своей биографии, опубликованной в 2021 году за несколько недель до ее 18-летия, и в нее была включена очаровательная фотография, на которой она примеряла тиару Mellerio Ruby Parure, когда была маленькой девочкой. Фото поделился журнал.

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«Я люблю тиары», — сказала принцесса Амалия биографу Клаудии де Брей. «Покажите мне тиару, и я пойму, откуда она взялась. Я могу узнать все тиары Европы. Я примеряла их, брав у своей матери. Потом одна из них оказывалась на ее туалетном столике, и я надевала ее прямо себе на голову», — говорит Катарина-Амалия.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Спустя много лет принцесса появилась в тиаре на одном из государственных банкетов во дворце, который посетила, как наследница трона.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press