Любила его до последнего: у королевы Елизаветы II были особые отношения с ее внуком - принцем Гарри

Монарх никогда не скрывала, что считала младшего внука любимчиком. Так же, как принц Эндрю был ее любимым сыном, так и принц Гарри был любимым внуком королевы.

Особые отношения королевы Елизаветы II и принца Гарри оставались такими на протяжении всей жизни монарха. Историк Роберт Хардман, автор книги "Королева нашего времени: жизнь Елизаветы II", рассказал People, что покойный монарх до конца обожала Гарри, а Гарри обожал ее.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Я думаю, что она была одним из связующих звеньев между Виндзором и Калифорнией, и одним из ее самых сокровенных желаний было бы, чтобы семья все наладила", - добавляет Хардман. То есть королева до последнего своего дня на земле мечтала о том, чтобы принц Гарри и его жена Меган помирились с остальной частью королевской семьи.

Отношения между 38-летним Гарри, его женой - 41-летней Меган Маркл - и членами королевской семьи были натянутыми на протяжении многих лет. Герцог и герцогиня Сассекские отказались от роли старших членов королевской семьи в начале 2020 года и с тех пор живут в Калифорнии, в США.

Принц Гарри и его жена Меган / Фото: Associated Press

Все мы видели, как через два дня после смерти монарха великолепная четверка (как их называли когда-то): Уильям, Кейт, Гарри и Меган - воссоединились на прогулке в Виндзоре. Они вышли к людям, чтобы пообщаться, почитать записки и увидеть то количество цветов, которые подданные несли ко дворцу, где в последние годы жила Елизавета II.

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