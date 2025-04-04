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Любила это украшение: выходы королевы-матери с кольцом, которое Чарльз преподнес на помолвку Камилле
Менее чем через неделю король Чарльз и королева Камилла отпразднуют двадцатую годовщину со дня своей свадьбы.
В честь помолвки, которая состоялась за несколько месяцев до их свадьбы (в феврале 2005 года), принц Уэльский Чарльз преподнес Камилле кольцо с крупным бриллиантом, которое принадлежало его любимой бабушке Елизавете Боуз-Лайон, но не было для нее помолвочным.
Мы решили вспомнить, как Елизавета Боуз-Лайон носила это кольцо сама и показать вам несколько фото. Отметим, что это платиновое кольцо в стиле ар-деко с крупным пятикаратным бриллиантом изумрудной огранки и окружающим его бриллиантовым багетом. Оно было любимчиком у королевы-матери.
Напомним, ранее мы рассказывали историю помолвочного кольца королевы Камиллы и, почему Чарльз выбрал этот особенный бриллиант.