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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Любила это украшение: выходы королевы-матери с кольцом, которое Чарльз преподнес на помолвку Камилле

Менее чем через неделю король Чарльз и королева Камилла отпразднуют двадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Елизавета Боуз-Лайон

Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

В честь помолвки, которая состоялась за несколько месяцев до их свадьбы (в феврале 2005 года), принц Уэльский Чарльз преподнес Камилле кольцо с крупным бриллиантом, которое принадлежало его любимой бабушке Елизавете Боуз-Лайон, но не было для нее помолвочным.

Мы решили вспомнить, как Елизавета Боуз-Лайон носила это кольцо сама и показать вам несколько фото. Отметим, что это платиновое кольцо в стиле ар-деко с крупным пятикаратным бриллиантом изумрудной огранки и окружающим его бриллиантовым багетом. Оно было любимчиком у королевы-матери.

Елизавета Боул-Лайон / © Getty Images

Елизавета Боул-Лайон / © Getty Images

/ © Getty Images

© Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали историю помолвочного кольца королевы Камиллы и, почему Чарльз выбрал этот особенный бриллиант.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

Зара Тиндолл / © Getty Images

Зара Тиндолл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / © Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

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