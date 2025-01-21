Любила ездить за рулем: кадры с принцессой Дианой, которые вы не видели раньше

Принцесса Диана еще до замужества с принцем Чарльзом очень любила сама водить автомобиль. Ее часто могли запечатлеть папарацци на улицах Лондона.

Мы нашли несколько фотографий принцессы того времени, на которых видно, что она находится за рулем.

На этом снимке Диана за рулем своего автомобиля Ford Escort, выезжает из начальной школы Святой Марии в Тетбери. Телохранитель Грэм Смит на пассажирском сиденье рядом с ней.

Принцесса Диана за рулем / Фото: Getty Images

А здесь Диана Спенсер в этом же автомобиле Ford Escort наблюдает за игрой принца Чарльза в поло в Виндзоре.

Принцесса Диана за рулем / Фото: Getty Images

И на нем же принцесса приезжала в Guards Polo Club. Ее сопровождает другой телохранитель Колин Тримминг, запечатлен на пассажирском сиденье.

Принцесса Диана за рулем / Фото: Getty Images

Известно, что в более позднее время принцесса старалась убегать от папарацци, которые ее постоянно преследовали и даже нарушала правила дорожного движения, проезжая светофоры на красный свет.

В конечном итоге принцесса Диана погибла именно в дорожно-транспортном приключении в Париже, когда за ее машиной гнались папарацци, хотя за рулем была и не она.

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