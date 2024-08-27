Любила классические дизайны: сумка от Dior, с которой часто появлялась на публике Жаклин Кеннеди

В 60-х годов молодая Жаклин Кеннеди сама того не ожидая стала иконой моды - ей подражали копируя стиль, прически и цвета нарядов, которые она носила. А вот после инаугурации ее мужа невероятно популярными стали шляпки-таблетки, ведь именно в такой на публике появилась Жаклин в тот день.

Первая леди Америки обожала французские бренды: Givenchy, Christian Dior и Chanel. Уже немного позже она стала часто появляться с сумками от Gucci, которые в результате бренд назвал ее именем.

Однако в начале своей жизни в Белом доме Жаклин можно было часто заметить с лаконичной сумкой от Модного дома Christian Dior. Это был аксессуар с короткой ручкой и небольшим бантиком спереди.

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

Кеннеди так понравился дизайн сумки, что она заказа ее в черном и кремовом цветах. Обычно она сочетала ее с классическими костюмами и платьями, которые очень любила.

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

Также она обожала похожий аксессуар, но без банта, а с застежкой-карабином. Обычно с этой сумкой она ходила на службу в церковь.

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