Любила классические дизайны: сумка от Dior, с которой часто появлялась на публике Жаклин Кеннеди

Рассматриваем один из самых любимых аксессуаров Жаклин Кеннеди.
В 60-х годов молодая Жаклин Кеннеди сама того не ожидая стала иконой моды - ей подражали копируя стиль, прически и цвета нарядов, которые она носила. А вот после инаугурации ее мужа невероятно популярными стали шляпки-таблетки, ведь именно в такой на публике появилась Жаклин в тот день.
Первая леди Америки обожала французские бренды: Givenchy, Christian Dior и Chanel. Уже немного позже она стала часто появляться с сумками от Gucci, которые в результате бренд назвал ее именем.
Однако в начале своей жизни в Белом доме Жаклин можно было часто заметить с лаконичной сумкой от Модного дома Christian Dior. Это был аксессуар с короткой ручкой и небольшим бантиком спереди.
Кеннеди так понравился дизайн сумки, что она заказа ее в черном и кремовом цветах. Обычно она сочетала ее с классическими костюмами и платьями, которые очень любила.
Также она обожала похожий аксессуар, но без банта, а с застежкой-карабином. Обычно с этой сумкой она ходила на службу в церковь.
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