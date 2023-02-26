Любила не только шляпы: каким был еще один любимый аксессуар королевы Елизаветы II

Всю жизнь монарх носила головные уборы. Чаще шляпы, которые всегда безупречно гармонировали с ее нарядами.

Чаще всего королева Елизавета II надевала платок, когда ей предстояла дорога на поезде на зимние каникулы в Сандрингем. Или могла появиться в платке вместо шляпы на конных соревнованиях, которые просто обожала.

Вот на этом фото монарх запечатлена на Королевском конном шоу в Виндзорском дворце, когда наблюдает за соревнованиями своего мужа принца Филиппа.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Или носила платок, когда отправлялась на прогулку по Большому Виндзорскому парку, а прогулки такие монарх очень любила.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Также часто в платках она ездила верхом на своих любимых пони.

Королева Елизавета II верхом на пони / Фото: Getty Images

А также иногда Ее Величество могла надеть платок в тон пальто, когда отправлялась на какое-то мероприятие. Просто вместо шляпы. Ее платки были с принтами, часто такие же яркие, как и ее наряды, ведь Елизавете II было очень важно всегда оставаться заметной в толпе.

Королева Елизавета II в платках / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II в платках / Фото: Getty Images

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