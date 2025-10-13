Любила не только шоколад: каким было любимое лакомство королевы Елизаветы II к чаю

Королева Елизавета II / © Associated Press

Всем известно, что Елизавета II была сладкоежкой и особенно любила все шоколадное.

В своих новых мемуарах «The Royal Insider» господин Баррелл рассказывает, что монарх всегда держала под рукой одно лакомство во время чаепития.

«Вы не представляете, сколько банок варенья и меда ей прислали люди», — пишет Баррелл в книге, фрагмент которой был опубликован в Daily Mail. Он добавляет, что она особенно «любила» есть «домашние продукты» — привычка, которую она передала своему сыну — королю Чарльзу.

Одним из таких местных продуктов было варенье из айвы, плода, похожего по вкусу на яблоко или грушу. «Каждый год во время своего ежегодного визита в Хелмингем-холл в графстве Саффолк, хозяйка дома, леди Толлемах, дарила королеве банку айвового желе, приготовленного из фруктов, выращенных в ее саду», — рассказывает Баррелл.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Ее особое айвовое желе было настолько ценным, что королева Елизавета II носила его с собой повсюду. «Эта банка появлялась на столе каждый раз, когда она собиралась выпить чаю, в какой бы резиденции ни находилась»? — пишет Баррел и добавляет: «Это означало, что банку приходилось возить по всему миру».

Напомним, ранее мы писали, какой продукт категорически не ела королева Елизавета II, а ее муж Филипп его обожал.

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Getty Images