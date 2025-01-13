Любила носить прозрачные платья: рассматриваем лук принцессы Дианы из поездки в Оттаву

За время своего брака с принцем Чарльзом принцесса Диана много путешествовала, а еще много экспериментировала с образами.

Стоит сказать, что стиль принцессы Уэльской тех времен и сегодня во многом был бы актуален. В ее гардеробе были вневременные наряды.

Кстати, в книге "Диана. Настоящая история из ее уст" Эндрю Мортона, принцесса рассказывала, каким был ее путь к поиску собственного стиля. Принцесса сотрудничала с несколькими постоянными дизайнерами, которые шили для нее наряды для ее рабочих и светских выходов.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Для визита в Канаду вот это платье с прозрачным подолом, которое носила в тот день Диана, разработал Джаспер Конран. Наряд дополнялся тонким поясом, туфлями-лодочками, шляпой с широкими полями и тонкой нитью жемчуга на шее. Выглядела принцесса Диана в тот день великолепно.

Ранее мы рассказывали о самых знаковых образах принцессы Дианы: от свитера с овечками до "платья мести".

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