Любила перчатки и умела их носить: элегантные образы молодой Джеки Кеннеди

В 60-х мода значительно отличалась от того, что мы знаем и к чему привыкли сейчас и важными элементами женского образа, особенно официального, были перчатки и шляпка. Одной из тех, кто являлся модной иконой своего времени, была Джеки Кеннеди - супруга президента США.

Именно благодаря моде эта молодая и привлекательная женщина смогла покорит американцев, которые влюбились в ее простоватый современный стиль и грацию. Но в многочисленных биографиях первой леди неоднократно упоминался факт о ее руках, согласно которому она считала их некрасивыми. Якобы именно поэтому Джеки практически всегда носила перчатки.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Но на самом деле этот аксессуар просто был частью ее имиджа и популярной вещью того времени. Обычно аутфиты первой леди состояли из простых платьев без рукавов, жакетов Chanel и юбок-трапеций от Dior, которые она сочетала с фирменной шляпой-таблеткой, туфлями-лодочками, белыми перчатками и обычно жемчугом или брошками. Но также гардеробе Кеннеди можно увидеть короткие перчатки, высокие, кружевные и черные.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Со временем, как это обычно и бывает, перчатки, как и шляпки, постепенно стали выходить из моды. Консервативный стиль стал вытесняться культурой хиппи и модой на менее строгие и вычурные наряды. Поддалась этому веянью и Жаклин, которая все реже надевала перчатки и шляпки и в результате вовсе от них отказалась. Мы же предлагаем вам взглянуть на то, как одна из самых популярных женщин в мире вписывала такой непопулярный сегодня аксессуар, как перчатки, в свой образ - это очень элегантно.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

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