Любила пляжный отдых: вспоминаем, как принцесса Диана проводила зимние каникулы с сыновьями

Сегодня в архивах нам попалось старое фото принцессы Уэльской Дианы.

На снимке, датированном 4 января 1993 года, принцесса Диана запечатлена во время отдыха на яхте вместе с друзьями, а также двумя своими сыновьями – принцами Уильямом и Гарри.

Принцесса Диана / Associated Press

Принцесса Диана / Associated Press

Отдыхали они тогда на пляже Банана-Бэй, Сент-Китс, Висконсин, США. Принцесса Диана одета в длинную белую футболку, а на лице у нее большие солнцезащитные очки, а в ушах золотые серьги.

Принцесса Диана и принц Уильям / Associated Press

Принцесса Диана / Associated Press

Принцесса Уэльская очень любила пляжный отдых и часто ездила с сыновьями на разные курорты. Часто леди Ди можно было увидеть и в купальниках, такие фотографии папарацци сделали и во время этих зимних каникул Дианы с детьми.

Принцесса Диана и принц Уильям / Associated Press

Принцесса Диана / Associated Press

Принцесса Диана / Associated Press

Принцесса Диана / Associated Press

Читайте также: