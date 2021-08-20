Любила проводить с ним время: вспоминаем, как 20-летняя принцесса Елизавета с отцом-королем гуляли в Виндзоре

Любила проводить с ним время: вспоминаем, как 20-летняя принцесса Елизавета с отцом-королем гуляли в Виндзоре

Когда принцесса Елизавета была совсем юной, ее отец король Георг VI называл ее "моя гордость", а младшую дочь Маргарет - "моя радость".

На этом снимке, сделанном 20 августа 1947 года, король Великобритании Георг VI запечатлен со своей старшей дочерью – 20-летней принцессой Елизаветой. Принцесса одета в милое платье средней длины, ее кудрявые волосы уложены в прическу, и она от чего-то весело смеется.

Георг VI одет в костюм тоже улыбается, вероятно, даже шутит. Они запечатлены на территории Королевской ложи в Виндзоре. Сегодня эта резиденция является одной из любимых дворцов королевы Елизаветы II.

Король Георг VI и его дочь принцесса Елизавета / Associated Press

Напомним, король Георг VI умер в феврале 1952 года, а его преемница Елизавета стала новой королевой Великобритании. Она правит до сих пор, и в 2022 году планируются грандиозные мероприятия по случаю празднования ее 70-летнего пребывания на троне.

Королева Елизавета II / Associated Press

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Семейные фотографии принцессы Елизаветы (12 фото)

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