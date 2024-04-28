Любила расслабиться в конце дня: какой напиток предпочитала по вечерам королева Елизавета II

По словам ее кузины Маргарет Роудс, покойная королева расслаблялась в конце долгого дня наполненным бокалом шампанского, а также любила джин и Дюбонне. Поклонники знали ее любовь к этому коктейль, поэтому когда Елизавета II умерла, с полок британских супермаркетов исчез один из ингредиентов этого коктейля - французский сладкий напиток на основе крепленого вина с добавлением различных трав и коры хинного дерева Дюбонне. Предполагалось, что британцы, провожали королеву ее любимым коктейлем.

Бывший королевский дворецкий Даррена Макгрейди, проработавший в королевской семье 15 лет, рассказывал, что этот напиток был любимым у королевы Елизаветы II, а также королевы-матери Елизаветы, пишет express.co.uk.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Кстати, кроме алкогольных напитков монарх также очень любила шоколад и все, что с ним связано. Но несмотря на эту любовь королевский шеф-повар утверждал, что Елизавета II не была гурманом и скорее "ела, чтобы жить", чем "жила, чтобы есть". А вот ее муж принц Филипп любил пробовать новые продукты и был в восторге от новых ингредиентов.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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