Любила яркий: как выглядел любимый маникюр принцессы Дианы

Принцесса Диана была настоящей модницей, а еще всегда следила за тем, как выглядит ее маникюр.

Мы продолжает рассматривать ногти королевских особ. После того как королева Испании Летиция вышла в свет с неухоженным маникюром, мы решили рассмотреть ногти других королевских особ.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Нынешняя принцесса Уэльская Кэтрин, например, часто предпочитает появляться на публике с ненакрашенными ногтями. А ее покойная свекровь - принцесса Диана, наоборот, любила выделяться и часто делала яркий маникюр.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ее фаворитом был красный цвет. Диана много раз нарушала правила королевского протокола, красив ногти ярко-красным лаком. Это был своеобразный протест Дианы против всего, что ее окружало в королевской семье.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Кроме красного Диана могла красить ногти более натуральными оттенками либо же предпочитала французский маникюр.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Еще одна невестка принцессы Дианы – Меган Маркл, – когда жила в королевской семье, старалась придерживаться правил и протоколов и красила ногти только полупрозрачным или нюдовым лаком. И не всегда ее маникюр выглядел идеально.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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