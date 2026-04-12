Любила яркий маникюр: почему принцесса Диана красила ногти красным лаком после развода с Чарльзом
Принцесса Диана отказывалась подчиняться требованиям королевского протокола и делала это во всем — начиная от ее стиля, макияжа, маникюра — до воспитания детей.
По слухам, покойная королева Елизавета II неодобрительно относилась к броскому маникюру Дианы, который она начала носить в 90-х и продолжила после развода с принцем Чарльзом.
Королева рекомендовала своим родственницам носить светлые, нейтральные оттенки. Она подавала пример, выбрав лак для ногтей Essie Ballet Slippers в качестве своего любимого цвета на протяжении десятилетий.
Принцесса Диана изначально была не против, большую часть своей жизни в королевском дворце она покорно носила французский маникюр. Но, в конце концов, после развода с мужем, принцем Чарльзом, в 1992 году, она полностью перешла на бунтарский королевский стиль, сделав ярко-вишневый оттенок своей новой визитной карточкой.
В 90-е годы Диана чувствовала себя увереннее не только в роли члена королевской семьи, но и в роли законодательницы моды.
Журнал instyle пишет, что переход принцессы от французского маникюра к красным ногтям был для Дианы тонким способом бросить вызов ограничениям королевской жизни. Этот бьюти-шаг совпал с изменением ее стиля, поскольку она стала отдавать предпочтение более коротким юбкам, более смелым дизайнам и более откровенным декольте. А ее красный маникюр, как бы «кричал публике» что-то вроде «давайте сегодня вечером будем отрываться по полной».
Отметим, принцесса Уэльская Кейт лишь раз была замечена с красным маникюром на публике — на Пасху 2023 года, когда дополнила свой наряд от Catherine Walker столь смелым оттенком.