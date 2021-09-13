Любила жемчуг и натуральный мех: как выглядела Елизавета Боуз-Лайон во время светских выходов

Мать королевы Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон – всегда с радостью выполняла свои королевские обязанности.
Сегодня вспоминаем, как в этот день 13 сентября 1939 года супруга короля Георга VI посещала станцию скорой помощи в Лондоне и была запечатлена во время беседы с персоналом.
Одета 39-летняя королева-консорт в блузку и юбки-миди с высокой талией, поверх наброшено пальто с меховыми деталями на рукавах. Елизавета в туфлях, белых высоких перчатках и шляпе с несколькими бантами и небольшой вуалью, на шее у нее красуется две нити жемчужного ожерелья, а в руке она держит маленький клатч.
Такие украшения любит и старшая дочь Елизаветы – королева Елизавета II. Большинство колье в ее ювелирной шкатулке именно из жемчуга. Может показаться, что монарх носит одни и те же колье, но это совсем не так.
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