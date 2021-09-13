Любимая еда Меган: что любит есть жена принца Гарри

Мы уже знаем, что Меган Маркл и принц Гарри любят есть на ужин жареного цыпленка, и герцогиня Сассекская даже сама стоит у плиты, чтобы приготовить ужин. А что еще любит есть Меган?

Продолжаем рассказывать вам о том, что едят члены британской королевской семьи в обычной жизни, когда речь не идет о торжественных приемах и банкетах во дворцах.

Как-то в интервью для Eyeswoon Меган рассказывала, что ее любимая еда всегда была та, которая свежая и которую можно сорвать с дерева или куста (идеально в собственном саду).

Меган Маркл / Associated Press

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Тогда в 2015 году - за год до того, как Меган встретила своего будущего мужа принца Гарри, - она рассказывала, что любит простые ингредиенты, из которых быстро можно приготовить что-то вкусное: "Тарелки асаи, зеленые соки, рубленые салаты, идеальные суши, жареные рыбные тако… - это все, что заставляет меня думать о доме", - говорила тогда Маркл.

А еще не скрывала, что любит иногда есть картофель фри, и считает, что в этом нет ничего плохого, а также обожает макароны с сыром в коробках (вероятно, заказанные из ресторана), идеально в сочетании с замороженным горошком и обязательно органическим. В этом у Меган даже есть что-то общее с герцогиней Корнуольской Камиллой - супруга принца Чарльза тоже любит горошек, причем вкуснее всего срывать его просто с куста и сразу же есть.

Меган и Гарри / Getty Images

Что же касается любимого завтрака, то Меган говорила, что для нее это чаша асаи, очищающий коктейль или зеленый сок. "Если я буду в отеле, я, скорее всего, закажу яйца-пашот и тосты с авокадо", - говорит герцогиня.

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Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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