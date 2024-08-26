Любимая маленькая сумка: аксессуар, с которым Жаклин Кеннеди очень часто появлялась на публике

Обычно Жаклин Кеннеди ассоциируется в первую очередь с сумкой от бренда Gucci, которая носит ее имя - Jackie, ведь именно в ее честь известный итальянский бренд переименовал модель Constance. Однако до того, как в коллекции Джеки Кеннеди появилась эта модель хобо, ее можно было очень часто заметить в 90-х годах с более лаконичным аксессуаром.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

На многих фотографиях, которые сделаны в период с 60-го по 61 год, модница и любительница французских брендов, появлялась на публике с небольшой квадратной сумкой светлого оттенка и короткой ручкой. Аксессуар был лаконичный, в стиле конверта и с небольшой застежкой-карабином спереди.

Сумку Жаклин обычно сочетала с легкими летними платьями, перчатками и платками для головы. Несколько раз она появлялась с аксессуаром на службе в церкви с мужем.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

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